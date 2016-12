Alonso va in bianco: ecco la tuta McLaren

Fernando Alonso è ai nastri di partenza. In attesa della presentazione della nuova McLaren-Honda, il pilota spagnolo si è messo in posa con il nuovo outfit per la stagione 2015: tuta bianca e scarponcini neri. La scuderia di Woking, dopo aver lasciato la fornitura Mercedes, ha infatti deciso di rinunciare al grigio che l'ha resa leggenda negli ultimi 18 anni. Il messaggio della McLaren, su Twitter, però non cambia: “Facciamo la storia”.

Sale l'attesa per giovedì quando la scuderia presenterà la nuova monoposto: c'è già il nome, si chiamerà MP430.