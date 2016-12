F1, Ferrari: la monoposto del 2015 si chiamerà SF15-T

In attesa di mostrare le nuove linee della monoposto del prossimo Mondiale di F1, la Ferrari ha diffuso sui social network il nome scelto per la vettura del campionato 2015 . Si chiamerà " SF15-T ", sigla composta dalle lettere "SF", abbreviazione di " Scuderia Ferrari ", e dall'anno di fabbricaizone seguito dalla "T" di Turbo. La novità, oltre alla veste grafica scelta a Maranello per il logo, è rappresentata dall'inserimento della "S".

Cresce l'attesa attorno alla nuova monoposto Ferrari. A Maranello hanno deciso di anticipare il nome della vettura, che verrà presentata ufficialmente il 30 gennaio. Un indizio per innescare la curiosità dei tifosi e degli addetti ai lavori e per iniziare a dare anche qualche dettaglio (tramite social) sulla macchina che correrà il campionato 2015. Piccoli particolari, certo. In attesa di svelare venerdì la nuova linea del bolide. Per l'esordio in pista e il confronto con il cronometro della nuova macchina, occorrerà invece attendere i test di Jerez.