F1, Ecclestone vuole il Gp del Sudafrica già nel 2016

Dopo la defezione per problemi economici del Gp di Corea, Bernie Ecclestone sfoglia la margherita e pensa già al futuro. Il boss della F1 vuole riportare il circus automobilistico in Sudafrica, Paese nel quale non si corre dal lontano 1993. Le opzioni sono un circuito cittadino a Città del Capo (ipotesi già scartata nel 2011) e la pista di Kyalami, che necessita però di ristrutturazioni. Per questo l'obiettivo di Ecclestone è includere il Gp Sudafrica nel calendario 2016.