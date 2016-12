F1, svelata la nuova Williams di Massa e Bottas

Nessuna presentazione in grande stile, la nuova Williams è stata svelata in anteprima dalla rivista inglese F1 Racing. Ecco dunque, in prima pagina, la nuova monoposto, la FW37, che sarà guidata da Massa e Bottas nel prossimo Mondiale di F1. Resta la protuberanza sul muso anteriore: una mossa astuta degli ingegneri della casa inglese perché secondo le nuove regole della Federazione sarebbe dovuta sparire. La monoposto mantiene la livrea bianca e lo sponsor Martini.