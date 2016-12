Ferrari, Marchionne: "2014 disastroso, ora si cambia"

Sergio Marchionne a tutto campo. Sul palco dell'Automotive News World Congress, il presidente della Ferrari ha analizzato ancora una volta l'avvicendamento con Luca Cordero di Montezemolo a numero uno della Rossa: "Ha fatto un grande lavoro per 23 anni - le parole di Marchionne -. Nel 2008 è stato campione del mondo, ma il 2014 è stato disastroso ed era tempo di cambiare. Sono sicuro che il nostro 2015 sarà un anno interessante".

Marchionne parla poi del nuovo organigramma della scuderia di Maranello: "E' arrivato un nuovo team principal, Maurizio Arrivabene, e un nuovo direttore tecnico, James Allison: aspettiamo che inizi la stagione. Purtroppo pagheremo un po' di ritardo rispetto alle altre vetture, ma sono certo che la macchina crescerà in corso d'opera". Chiusura sull'unicità del marchio Ferrari, che continuerà ad essere prodotta in toto in Italia: "La Ferrari è unica e deve essere solo italiana: tutto il resto - taglia corto - sarebbe una bestemmia".