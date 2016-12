F1, sì allo sviluppo libero dei motori durante la stagione

La Fia ha regalato la prima buona notizia del 2015 per la Ferrari . E' stato infatti deciso che nella prossima stagione di F1 lo sviluppo dei motori sarà libero anche durante il campionato. Un'apertura che dà una mano soprattutto a chi si ritrova a dover inseguire, come successo la passata stagione proprio a Maranello. La regola, invece, non vale per i nuovi partecipanti come ad esempio la Honda . Una beffa per Alonso, che dovrà correre tutto il campionato sempre con le stesse specifiche tecniche del propulsore della McLaren.

A meno che la Mercedes non abbia un ulteriore asso nella manica, e approfitti della nuova regola per aumentare ancora di più il vantaggio sul resto della concorrenza. Entrando nel dettaglio, non ci sarà una data per l'omologazione dei motori e così si avrà la possibilità di modificare il 48% delle parti della power unit, spalmando gli interventi a piacimento durante l'anno. Bonus che non sarà valido per la Honda, costretta a punzonare il motore entro il 28 febbraio, a poche settimane dal via del Mondiale in Australia.