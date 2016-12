E' il compleanno di Schumacher: gli auguri della Ferrari

Michael Schumacher compie 46 anni e la Ferrari gli fa gli auguri: "Buon compleanno Michael. Tutta la Ferrari e i suoi tifosi vogliono stringersi una volta di più attorno al campione tedesco che tanto ha contribuito a dare lustro alla Casa di Maranello con le sue gesta in pista - si legge sul sito della scuderia di Maranello - Un anno fa, a pochi giorni dall’incidente sugli sci avvenuto a Meribel, una delegazione di tifosi aveva portato il Grande Cuore Ferrari sotto l’ospedale di Grenoble per testimoniare l’affetto di tutto il popolo del Cavallino Rampante. Quest’anno Michael trascorrerà il compleanno circondato dai suoi cari a casa, dove continua ogni giorno il suo percorso di riabilitazione. Da tutta la Ferrari e dai tanti tifosi sparsi in ogni parte del mondo ancora tanti auguri e sempre Forza Michael!".