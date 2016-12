Vettel saluta gli amici della Red Bull

Quattro titoli iridati non si dimenticano facilmente. E così, dopo la prima settimana da pilota Ferrari, Sabastian Vettel è tornato a Milton Keynes per salutare definitivamente gli "amici" della Red Bull. Una visita importante per il pilota tedesco, che ha incontrato tutti i membri del team con cui ha condiviso tanti successi, entrando a far parte della storia della Formula 1. Intervistato davanti a tantissimi dipendenti dal team principal Chris Horner, sul palco Seb è apparso molto emozionato. "Quello che abbiamo vinto insieme, tutta questa passione, resteranno sempre nel mio cuore. Non mi rendete le cose facili con i vostri applausi, questi sei anni sono stati incredibili. Quello che abbiamo vinto insieme, tutta questa passione, resteranno sempre nel mio cuore. Vi ringrazio tutti, abbiamo avuto il team migliore in questi anni", ha detto. Per il tedesco si chiude una fase importante della vita professionale e non solo. Ora potrà dedicarsi totalmente al Cavallino.