F1, Mercedes padrona nelle qualifiche di Spagna

Il sabato di Barcellona conferma la superiorità in pista delle Mercedes. Che sia Hamilton o Rosberg, c'è sempre una monoposto tedesca davanti a tutti. In qualifica è stato l'inglese ad avere la meglio, lasciando la seconda piazza al compagno di squadra. E la Ferrari? Raikkonen 6° e Alonso 7° non sono stati in grado di recitare il ruolo di terzi incomodi, lasciandolo alla Red Bull di Ricciardo. E' andata peggio a Vettel, appiedato nel momento clou.