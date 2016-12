Alonso sfida Maradona: partitella a Dubai

Fernando Alonso si sta allenando a Dubai in vista della prossima stagione di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha incontrato Maradona e l'occasione è stata utile per una partitella di calcio. Presenta anche l'ex Real Madrid Salgado. Oltre alla sfida pallonara, Alonso è sceso anche in pista per una sfida con i kart.