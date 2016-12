F1, Marciello terzo pilota della Sauber

Deluso dalla Ferrari, che avrebbe potuto affidargli il ruolo di collaudatore poi finito a Gutierrez, Raffaele Marciello è stato dirottato alla Sauber , dove lo hanno ingaggiato come terzo pilota del team per la stagione 2015. Sarà la riserva dello svedese Marcus Ericsson e del brasiliano Felipe Nasr, nonché test driver della scuderia. Per Marciello, classe '94 e pilota proveniente dalla Ferrari Driver Academy, si tratta della prima esperienza in F1.

"Sono davvero felice di entrare a far parte della Sauber - le sue parole - . Una squadra che dall'inizio della sua storia ha saputo far crescere bravissimi piloti. Per me questa è stata la scelta migliore per il mio futuro e sono molto felice anche di disputare un'altra stagione in GP2 Series, sicuro che questo, insieme al mio nuovo ruolo in Formula 1, renderà il mio 2015 particolarmente impegnativo".