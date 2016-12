Schumacher, il figlio Mick sulle orme del padre

In particolare Mick, vice campione mondiale della categoria KF junior di kart, durante i test avrebbe addirittura impressionato Peter Mücke, numero uno del Team Mücke Motorsport, scuderia che milita in Formula 3. Anche se prima del 2016 non si potrà vedere il figlio di Michael e Corinna su di una vera monoposto. A un anno dal tragico incidente di Meribel, una notizia che non può che far sognare i seguaci di Schumi.