Bianchi, parla la famiglia: "Jules è incosciente ma respira da solo"

Filtra qualche novità da Nizza sulle condizioni di salute di Jules Bianchi, il pilota della Marussia rimasto coinvolto in un terribile incidente durante il GP del Giappone del 5 ottobre scorso: "La situazione neurologia è stabile - scrivono i suoi genitori in una nota -: Jules resta incosciente ma respira da solo. La cosa che ci conforta è che continua a combattere". Bianchi è stato trasferito a Nizza un mese fa per proseguire la riabilitazione.