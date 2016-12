Schumi, la famiglia smentisce ancora Streiff

A un anno di distanza dal terribile incidente sugli sci, Michael Schumacher continua a lottare, ma su di lui non mancano indiscrezioni al limite dell'inventato. Come le ultime del sedicente amico Philippe Streiff, che ha fatto andare su tutte le furie ancora una volta, la terza, la famiglia del sette volte campione del mondo. "Schumacher non ha ancora ritrovato l'uso della parola e comunica con gli occhi. Comincia comunque a riconoscere i suoi cari, sua moglie e i figli, ma ha grossi problemi di memoria", ha detto a "Le Figaro" l'ex pilota, che si definisce amico di Schumi.