Michael Schumacher piange: una speranza per famiglia e tifosi

Il dettaglio, piccolo ma importantissimo, lo ha rivelato il nostro Giorgio Terruzzi in un articolo apparso sul Corriere della Sera. Nella sua stanza Schumacher piange, si commuove quando sente i figli, la moglie o i suoi cani, che finalmente possono trovare in un piccolo gesto una corrispondenza con l'uomo che da un anno stanno accudendo con fatica e dedizione. Nessuno si è mai rassegnato e Schumi con questo gesto dimostra che sta ancora lottando, vincerà. Dati certi per una prognosi, una previsione, un commento non ce ne sono, sappiamo solo che il tedesco è assistito da una squadra efficiente per sconfiggere una grande ingiustizia trovata sugli sci. La sua famiglia l'aspetta, i tifosi e anche noi, con fiducia.