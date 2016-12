Montezemolo: "Caro Marchionne, ci vuole rispetto"

Parla dopo molte insistenze, Montezemolo. "Mi sono ripromesso - spiega all'Ansa - di non fare polemiche per il profondo amore che nutro per la Ferrari, per il rispetto che merita chi vi lavora oggi e chi vi ha lavorato e vinto sui mercati e sui circuiti di gara. In queste settimane ho assistito però ad esternazioni reiterate, gratuite ed in alcuni casi non rispondenti alla realtà dei fatti. Non intendo raccogliere tali provocazioni. I successi sportivi, superiori a quelli conseguiti da qualunque altra squadra, la forza ed il prestigio raggiunto dal brand nel mondo ed i risultati economico-finanziari che sono stati fondamentali per il Gruppo FCA e che quest'anno saranno i migliori nella storia dell'Azienda, parlano da soli".

Poi la chiusura, ispirata alla pacificazione delle festività: "Confido davvero che il Natale rassereni gli animi e porti a tutti i consigli migliori".