F1, Arnoux in visita alla Ferrari

Il suo nome resterà per sempre legato al duello del Gran Premio di Francia 1979 con Gilles Villeneuve: René Arnoux e il pilota della Ferrari infiammarono la pista di Digione entrando per sempre nella storia della Formula 1. Il transalpino, che corse per la scuderia del Cavallino dal 1983 alla prima gara del 1985 vincendo tre GP, è stato in vista a Maranello insieme a un gruppo di appassionati provenienti da Francia e Svizzera.