F1, Ecclestone e Montezemolo restano ai vertici del circus

Bernie Ecclestone e Luca di Montezemolo non lasciano il mondo della F1, ma, anzi, consolidano la loro posizione all'interno del circus. Ecclestone, che si era dimesso dopo la condanna per corruzione in Germania, è stato riconfermato nel consiglio di amministrazione del Formula One Group come amministratore delegato. La stessa Cvc, la società che detiene la quota di maggioranza della F1, ha anche annunciato che Montezemolo farà parte del gruppo con un ruolo non esecutivo.