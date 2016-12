F1, Gutierrez in Ferrari grazie al nuovo sponsor

Per il ruolo di pilota di riserva e collaudatore la Ferrari avrebbe potuto contare su Raffaele Marciello, cresciuto nell'Academy di Maranello gestita dall'ingegner Baldisserri. Il motivo per cui la scelta discutibile è caduta invece sul messicano Esteban Gutierrez è stato chiarito in meno di 24 ore. Nel 2015 sulla Ferrari comparirà un nuovo sponsor: si tratta di America Movil, quarta compagnia al mondo di telefonia mobile per numero di abbonati.