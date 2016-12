F1, Gutierrez terzo pilota Ferrari

Con Esteban Gutierrez si completa la squadra dei piloti della Ferrari per il prossimo Mondiale di Formula 1. Il 23enne messicano, reduce dalle due ultime stagioni al volante della "cugina" Sauber, è stato infatti ufficializzato da Maranello come terzo pilota della scuderia, al fianco di Vettel e Raikkonen. "Esteban Gutierrez si unisce a noi come nuovo collaudatore e 3° pilota! Benvenuto", ha scritto sul suo profilo Twitter il Cavallino.

“E’ un onore entrare a far parte di una squadra con una storia straordinaria come quella della Scuderia Ferrari - ha detto Gutierrez - . Per me rappresenta l’inizio di un percorso importante per il futuro e intendo fare del mio meglio per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Scuderia. Ringrazio quanti hanno creduto nel mio potenziale, perché questo mi da l’opportunità di crescere e di provare ad arrivare presto al top. Non vedo l’ora di dare inizio a questa nuova avventura, a cui dedicherò tutta la passione e la dedizione possibile".

Il benvenuto a Gutierrez lo ha dato il neo dg e team principal, Maurizio Arrivabene: "Nel rinnovare la piena fiducia ai nostri piloti ufficiali, una coppia formidabile composta dal quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel e da Kimi Raikkonen, iridato con la Ferrari, ho il piacere di dare il benvenuto a Esteban Gutierrez. Siamo felici di poter offrire questa opportunità ad un pilota giovane ma già esperto di monoposto di nuova generazione come Esteban, certi che grazie all’esperienza maturata in Formula 1 saprà dare un contributo importante al lavoro di sviluppo del simulatore. Accogliere Esteban nella nostra squadra ci offre inoltre la possibilità di riaprire le porte della Ferrari ad un pilota di nazionalità messicana, in un paese dove, a cinquant’anni dall’avventura dei fratelli Rodriguez, la Scuderia conta ancora numerosissimi tifosi".