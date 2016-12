Formula Uno, la McLaren ufficializza Alonso

"Mclaren-Honda è lieta di annunciare che nel 2015 il team sarà composto da Fernando Alonso e Jenson Button" : inizia così il comunicato della scuderia di Woking, che ufficializza i piloti per il prossimo mondiale di Formula 1. Nella nuova foto di gruppo c'è anche Nando: "Sono entusiasta di essere qui e ringrazio chi l'ha reso possibile. So che ci vorrà tempo per vincere, ma darò tutto me stesso". Il collaudatore sarà ancora Kevin Magnussen .

Alonso torna in McLaren dopo il divorzio avvenuto nel 2007. Lo spagnolo, secondo la BBC, andrà a guadagnare 32 milioni di euro a stagione. Jenson Button, che ormai sembrava tagliato fuori, si è invece accordato in extremis con la scuderia e ha rinnovato il suo contratto (si parla di cifre dimezzate, circa 7 mln).

Dal comunicato della scuderia, ecco le dichiarazioni di Alonso: "Non ho mai nascosto la mia profonda ammirazione per Ayrton Senna: era il mio pilota preferito, il mio idolo in pista, il mio riferimento. Ricordo ancora quando da bambino provavo a emularlo. La McLaren è stata la vettura di Ayrton ed è quella che io mi appresto a guidare. Ne sono onorato. Nel corso dell'ultima stagione ho avuto numerose offerte, ma la McLaren si era fatta viva più di un anno fa e mi ha chiesto di tornare. Ho discusso a lungo con i vertici della McLaren e della Honda. Il loro desiderio, la loro perseveranza e determinazione rendono questa avventura eccitante. Abbiamo obiettivi e aspettative comuni, davanti a noi c'è un futuro solido. Ci vorrà tempo per raggiungere i risultati che vogliamo, ma questo per me non è un problema. Il tempo e le speranze non ci mancano, abbiamo anche le risorse necessarie: facciamo in modo di tornare una leggenda, questa è la nostra sfida".

"Sono molto entusiasta di intraprendere il mio 16 ° anno in Formula 1 e la mia sesta stagione con la McLaren - spiega il confermato- Come Fernando, sono certo che la McLaren e Honda sapranno realizzare grandi cose insieme e sono sicuro che potremo creare una squadra vincente. Sono contento di essere rimasto a fare parte di questa scuderia e sono impaziente di gareggiare".