Formula 1, la McLaren pronta ad annunciare Fernando Alonso

La McLaren è pronta a ufficializzare l'ingaggio di Fernando Alonso . La scuderia britannica ha convocato una conferenza stampa per questa mattina alle 11 nella sede di Woking. L'oggetto dell'incontro resta misterioso ("un importante annuncio") ma è facile immaginare che si tratti proprio dell'arrivo dell'ex ferrarista. Secondo le indiscrezioni, la McLaren rivelerà domani anche il nome del secondo pilota, con Magnussen favorito rispetto a Button .

Il 22enne danese, infatti, potrebbe spuntarla su Jenson Button, a meno che quest'ultimo non accetti una sensibile decurtazione dell'ingaggio. Il veterano Button, nonostante il favore dello stesso Alonso, potrebbe lasciare il posto al rampante Magnussen che, particolare non trascurato da Ron Dennis, oltre a essere un pilota di prospettiva guadagna circa 11 milioni di euro in meno rispetto al campione del mondo del 2009.