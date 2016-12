F1, Ecclestone boccia la Ferrari di ieri e domani

Secondo Bernie, il più deludente, però, è stato Sebastian Vettel. "Io sono un super tifoso di Sebastian - ha aggiunto - , ma sono un po' deluso dal suo atteggiamento che penso sia cambiato. Si sta comportando come un ragazzo sconfitto e lui non lo è, non è la sua mentalità. Al contrario, lui è un competitivo, non gli piace perdere nemmeno a backgammon, ma quando gioca con me, purtroppo gli capita". Non che Fernando Alonso abbia fatto meglio... "Ha fatto la metà di quello che avrebbe potuto, come Sebastian. Quindi, sono un po' deluso anche con lui". Per fortuna, a salvare la stagione ci ha pensato il duello tra Hamilton e Rosberg: "Se non ci fosse stato quel duello, che li ha portati a correre l'uno contro l'altro la stagione sarebbe finita già da Silverstone. E' stato bello quello che è successo, vedere questi due ragazzi in gara tra di loro ed è stato bello che la Mercedes lo abbia loro permesso. Pensavo che la Ferrari, la Red Bull o magari un terzo team potesse recuperare nella seconda parte della stagione e conquistare qualche punto nel finale".