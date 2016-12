Ferrari, Raikkonen: "Vettel? Insieme ci divertiremo"

Non guarda al passato Kimi Raikkonen . Ad Abu Dhabi per la chiusura della stagione. Il pilota della Ferrari ha commentato l'arrivo in scuderia dell'ex campione del mondo Sebastian Vettel : "Insieme ci divertiremo, con Sebastian ci sarà la possibilità di lavorare nella stessa direzione. Nessuna dichiarazione, invece, riguardo l'addio dell'ex compagno di squadra Fernando Alonso , pronto a passare alla McLaren-Honda .

"La mia prima impressione su Sebastian? Quando ha firmato con la Ferrari eravamo già amici e lo siamo ancora. Sarà interessante lavorare insieme. Sebbene non cambi il risultato finale, alla base del nostro rapporto c'è l'amicizia, sono sicuro ci stimoleremo a vicenda ad andare più forte e faremo il bene della squadra. Sono sicuro che Sebastian darà un contributo per migliorare l'atmosfera del team".

Sebastian Vettel non è l'unico nuovo acquisto della Ferrari quest'anno. Alle domande sul nuovo boss Maurizio Arrivabene, Kimi ha risposto: "E' un'ottima persona. Lo conosco da molto e so come lavora. Affidargli questo ruolo è stata una grandissima scelta, grazie a lui ci saranno le condizioni per un grande lavoro di squadra. Abbiamo le persone giuste per fare quello che ci è richiesto, ma per saperne di più sulla competitività della vettura dovremo aspettare il primo test".

Qualche incertezza anche sul futuro per il pilota finlandese che presto diventerà per la prima volta papà: "Certo, sarà un cambiamento, ma non ho idea di che genere di mutamento sarà. Non ho molta esperienza in materia, il tempo me lo dirà, ma normalmente i cambiamenti sono una gran cosa".