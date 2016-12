Red Bull, rapina alla factory: rubati tutti i trofei

Tutto ciò che è rimasto è solo qualche fotografia raffigurante Sebastain Vettel in ammirata contemplazione del muro vestito di trofei costruito anche grazie al suo contributo. Era il 2 dicembre e Vettel stava salutando la squdra definitivamente. Stanotte un gruppo di ladri ha messo in atto una spericolata e audace rapina, sfondando l'ingresso della factory Red Bull e portando via i 64 trofei d'argento posti dalla scuderia in bella vista.