Formula 1, addio al punteggio doppio nell'ultima gara

Niente più punteggio doppio nell'ultima gara del campionato mondiale di Formula 1 , calendario di 21 GP con quelli di Corea e Messico e safety car virtuale . Sono le novità decise dalla Fia per il campionato 2015. A differenza di quest'anno - cosa che tra l'altro non ha cambiato la classifica finale - i punti guadagnati nell'ultimo GP non varranno doppio. Il campionato comincerà a Melbourne il 15 marzo. A maggio (da confermare) il Gp di Corea .

La Fia, dunque, come previsto ha confermato il reintegro del Gran Premio del Messico, già ventilato la scorsa stagione. Torna in calendario, almeno per il momento, il Gran Premio della Corea: la gara è prevista il 3 maggio. Cambiano le date dei Gp di Cina, Bahrein, Stati Uniti e Messico mentre il Gran Premio d'Italia si correrà il 6 settembre. Oltre all'abolizione del doppio punteggio nell'ultima gara, la Federazione automobilistica internazionale (Fia) riunitasi a Doha ha dato anche il via libera alla safety-car virtuale sperimentate nelle ultime prove libere della scorsa stagione e che costringerà i piloti a rallentare in caso di pericolo.