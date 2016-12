Fernando Alonso 'rimuove' la Ferrari

Terminata dopo 5 anni l'esperienza con la Ferrari, Fernando Alonso è pronto a cominciare la nuova avventura con la McLaren, con cui tornerà a correre a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo ha grandi ambizioni, che ha voluto condividere su Twitter. "Sogna con il futuro, ma senza dimenticare il passato", le sue parole, accompagnate da un'immagine che vale più di mille parole: il pilota ha in mano i due trofei per i titoli mondiali conquistati nel 2005 e 2006, mentre alle sue spalle si intravedono tre monoposto: due Renault e una McLaren. Della Ferrari nemmeno l'ombra. Come se la Rossa fosse già stata rimossa dal suo passato...