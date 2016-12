La Mercedes: "Nel 2015 vogliamo essere più veloci"

Grande festa a Stoccarda per la Mercedes. In fabbrica, con migliaia di tifosi, si festeggia i due titoli mondiali, ma il team principal Toto Wolff tiene alta la guardia e spaventa gli avversari: "Vogliamo che la nostra macchina del 2015 sia migliore, più veloce e potente di quella che ha appena dominato il Mondiale. Faremo di tutto per riuscirci". Al suo fianco Hamilton e Rosberg che si daranno battaglia anche l'anno prossimo.