Fiorano: Vettel, primi giri con la Ferrari

Il primo giorno di Sebastian Vettel alla guida di una Ferrari è cominciato alle 9 di mattina, quando il tedesco ha prima saggiato la pista di Fiorano con una 458 Speciale, quindi si seduto sulla F2012 numero 5 - casco bianco e rosso con in italiano "Il mio primo giorno in Ferrari 29-11-2014" - e ha cominciato a girare sul serio (alla fine quasi 100 giri), con qualche pausa "di riflessione" ai box e su un asfalto leggermente bagnato. Nel pomeriggio Seb, dopo un'oretta di pausa, ha ripreso a girare eseguendo dei long run fino alle 16:30 circa. Nessuna informazione sui tempi, come ovvio, anche perché il test serviva più che altro per prendere confidenza con la macchina e, soprattutto, la squadra. La giornata si è conclusa con il lavoro al simulatore. Domenica ancora simulatore. Lunedì, invece, Vettel è atteso da un incontro con Marchionne e Arrivabene.