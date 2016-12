F1, Sainz e Verstappen sulla Toro Rosso

Saranno Max Verstappen e Carlos Sainz jr i piloti della Toro Rosso per la prosisma stagione di Formula 1. E' stata la stessa formazione junior della Red Bull ad annunciare l'ingaggio del 20enne spagnolo figlio del grande campione del mondo rally, che va ad affiancarsi a un altro figlio d'arte come l'olandese. Sainz, che nei recenti test di Abu Dhabi ha guidato proprio la Red Bull, quest'anno ha vinto le World Series by Renault 3.5.

"Da quando sono entrato a far parte del programma Red Bull, questo è stato il mio obiettivo e voglio ringraziare chi ha creduto in me. Nei prossimi giorni lavorerò duramente sulla mia preparazione, pronto a entrare nell'abitacolo a Jerez per i primi test dell'anno. Sarà fantastico debuttare come pilota di F1 proprio in casa", ha detto Sainz.