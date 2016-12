F1, primi giri di Vettel sulla Ferrari

Il debutto era previsto per sabato, ma pare che Sebastian Vettel, indossando tuta e casco anonimi, abbia già messo assieme una manciata di chilometri con la Ferrari. Due o tre giri, non di più, con un esemplare 2012. Gli obiettivi sono quelli di sistemare il sedile e la posizione di guida in attesa del lavoro che lo attende. Tra le priorità c’è anche la presa di confidenza con il metodo di lavoro del Cavallino e l'ambientamento con Maranello.