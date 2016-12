Ferrari, Vettel: "Non saremo subito al livello delle Mercedes"

"Ci vorrà del tempo per tornare al top - ha proseguito l'ex pilota della Red Bull - e non me la sento di alimentare le attese dei tifosi. Dovremo lavorare tanto". Sia Vettel che la Ferrari sono chiamati a migliorare dopo una stagione estremamente deludente, soprattutto per la scuderia di Maranello che ha chiuso con due soli podi e nessuna vittoria. "Lo scopo - ha affermato il tedesco - è aiutare la Ferrari in questo periodo di transizione per farla tornare nelle posizioni che merita. Io darò tutto quello che ho per riuscirci".



Come raccontato già in altre occasioni, Vettel ha detto che arrivare alla Ferrari è la realizzazione di un sogno d'infanzia: "Da ragazzo Schumacher era il mio idolo e me lo ricordo sempre al volante della Ferrari".