F1, test Abu Dhabi: turbo Wehrlein, Marciello secondo

L'ultimo giorno di scuola della stagione 2014 parte con la figuraccia della nuova McLaren-Honda: la prossima scuderia di Fernando Alonso manda in pista il belga Stoffel Vandoorne solo per 2 giri prima che la macchina si fermi. Sono solo 5 le tornate percorse dalla scuderia inglese in due giorni di test, non certo un buon auspicio in vista del 2015. Chi non avrebbe bisogno di conferme è la Mercedes, che invece si dimostra di gran lunga la più veloce tra tutte: al giovane Wehrlein, che percorre ben 96 giri, basta una tornata scarica di benzina per scendere sotto i 43" e staccare tutti i rivali. Alle sue spalle è ottimo il debutto sulla Ferrari di Marciello: la Rossa era stata seconda anche nei test di lunedì con Raikkonen, si conferma seconda forza virtuale anche martedì con un crono migliorato di 6 decimi rispetto a quello fatto registrare dal finlandese. Seguono Verstappen, giovane della Toro Rosso indicato da molti come il nuovo fenomeno del circus nonché figlio d'arte, Ericsson su Sauber e il sorprendente Will Stephens su Caterham.