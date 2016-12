Formula 1, Vettel nel box Ferrari ad Abu Dhabi: la Red Bull si infuria

La presenza di Sebastian Vettel ai box Ferrari nella prima giornata di test di Abu Dhabi non è piaciuta ai vertici della Red Bull. “Ciò che ha fatto non è legale”. Lo ha raccontato Helmut Marko – coordinatore del progetto Formula 1 – alla rivista tedesca Auto Bild. Vettel avrebbe quindi violato le regole del contratto che fino al 30 novembre lo lega alla Red Bull, squadra che è stata spiazzata dalla mossa di Sebastian che seppur in borghese ha stazionato ai box della Ferrari indossando le cuffie d’ordinanza del Cavallino.



Pare che Vettel abbia scoperto solo a giochi fatti dell’avvicendamento al vertice della gestione sportiva, trovandosi all’improvviso senza Marco Mattiacci, suo interlocutore nelle trattative che lo hanno convinto a firmare per la Ferrari. Una vicenda che potrebbe aver infastidito Vettel prima ancora di mettersi al volante della macchina. Pare che il divieto di farlo girare a Abu Dhabi sia partito direttamente da Adrian Newey.