Formula 1, la Ferrari parla italiano: Marciello veloce nei test

Buona la prima per Raffaele Marciello alla guida della Ferrari F14T che tanti problemi ha dato ad Alonso e Raikkonen in questa stagione. Il 19enne prodotto della Driver Academy di Maranello si è ben disimpegnato nella sessione di test ufficiali di Formula 1 ad Abu Dhabi segnando tempi interessanti, vicini a quelli della Mercedes di Wehrlein e a Max Verstappen, atteso nel mondiale nel 2015. Dietro la Rossa di Marciello , la Red Bull di Ricciardo.

Quello del 19enne (nato a Zurigo) è il ritorno di un italiano sul sedile di una Ferrari di Formula 1 dopo i test di Davide Rigon nel 2013 a Silverstone. Marciello, chiamato a sostituire Raikkonen, dopo gli auguri su Twitter di Fernando Alonso, ha confermato le potenzialità alla guida mettendo in mostra un immediato feeling con la monoposto come già messo in luce in Formula 3 e GP2.