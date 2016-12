F1, test Abu Dhabi: Bottas precede Raikkonen

Quarto miglior tempo per Jolyon Palmer, il campione della GP2 che è sceso in pista al volante della Force India anche se solo per 19 giri. Buon debutto per Carlos Sainz Jr.: il figlio del celebre rallista che ha firmato il quinto miglior crono al volante della Red Bull. Secondo indiscrezioni lo spagnolo sarà l'anno prossimo al volante della Toro Rosso al fianco del 17enne Max Verstappen che, in questa prima giornata, ha chiuso col nono e penultimo tempo: il giovane olandese è anche uscito di pista finendo contro le barriere per un problema alla sospensione anteriore destra. Gli altri: sesto Stevens con la Caterham, settimo Pic con la Lotus e ottavo Ericsson con la Sauber. Ultimo e senza tempo utile il belga Stoffel Vandoorne con la McLaren motorizzata Honda: soltanto 3 giri per la futura monoposto di Fernando Alonso che ad un certo punto si è anche fermata sul tracciato ed è stata riportata ai box col carro attrezzi.



Per quanto riguarda la Ferrari, può essere soddisfatta per il secondo miglior tempo di Raikkonen e inoltre ha visto a sorpresa ai box Sebastian Vettel, il quattro volte campione del mondo che nel 2015 sarà appunto il compagno del finlandese sulla Rossa. Il tedesco non ha perso tempo e ha subito voluto prendere contatto con la scuderia di Maranello che, durante questa prima giornata di test, ha piazzato diversi sensori sulla macchina di Kimi per confrontarli con quelli raccolti nell'ultimo gran premio e sviluppare i nuovi componenti in vista del nuovo campionato.