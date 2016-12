Il duello Hamilton-Rosberg deciso dagli episodi

Lewis Hamilton ha strameritato il suo secondo titolo ed alla fine il talento puro del britannico ha prevalso su quello affinato dal tempo di Nico Rosberg . Dal tempo ma in particolare quest'anno dal confronto con un avversario fortissimo che ha costretto il tedesco a spingersi fino ai suoi limiti per portare fino in fondo alla stagione una sfida nella quale, come era logico che avvenisse, sono stati determinanti i singoli episodi: l'astuzia di Nico in qualifica a Montecarlo, il contatto tra le Mercedes pochi secondi dopo il via a Spa-Francorchamps, la staccata “suicida” di Rosberg ancora una volta poche curve dopo la partenza a Sochi, il sorpasso imperioso di Lewis su Nico ad Austin. Eppure, più ancora degli episodi, ad indirizzare definitivamente l'esito della sfida (dopo averla resa altalenante per mesi) è stata la relativa affidabilità della Mercedes ed in particolare della sua power unit: croce e delizia del team campione del mondo.

Il suo cedimento sulla numero quarantaquattro di Hamilton dopo solo quattro giri in Australia ha impresso subito una svolta largamente imprevista al Mondiale, mettendo subito Nico in cima alla classifica e mettendogli in testa a Rosberg un'idea meravigliosa. Lewis ha impiegato quattro gran premi (vincendoli tutti e quattro) per guadagnare la vetta della classifica ma Nico se ne è riappropriato rapidamente, già in Canada, altro snodo della stagione spiegabile con il delicato equilibrio tra la potenza e l'affidabilità della Mercedes (che ha comunque premiato la Casa di Stoccarda con il Mondiale Costruttori). Entrambe le Frecce d'Argento infatti a Montreal sono state colpite da noie tecniche: all'impianto frenante quella di Lewis, alla power unit quella di Nico. Mentre quest'ultimo però è riuscito a chiudere la corsa secondo alle spalle di Ricciardo, il suo compagno di squadra è stato costretto all'abbandono. Rosberg ha presidiato la testa del Mondiale per l'intera estate, nonostante il guasto al cambio che lo ha appiedato in Inghilterra e grazie agli intoppi subiti dalla rincorsa di Hamilton in qualifica sia in Germania che in Ungheria (ancora i freni ad Hockenheim, la solita power unit a Budapest). Dopo appunto un'intera estate ad inseguire, Hamilton è tornato lepre con la vittoria di Singapore (secondo successo di un periodo di imbattibilità iniziato a Monza), dove la gara di Rosberg non è praticamente iniziata, con i sistemi della sua Mercedes in tilt prima ancora di lasciare il garage per raggiungere lo schieramento. Nico è riuscito a mantenere aperta la sfida con il weekend perfetto a San Paolo e naturalmente avvalendosi dell'opzione del doppio punteggio attribuito al Gran Premio di Abu Dhabi. Dove però la parte elettrica della power unit (sempre lei) ha smesso di spingere la numero sei intorno a metà gara, costringendo il "Principe" a remare prima nel mezzo del gruppo, poi in fondo allo stesso: dal doppio punteggio al doppiaggio subito da parte dello "Sceicco". Nico quindi battuto ad Abu Dhabi per ko tecnico (è proprio il caso di dirlo), a chiusura di una corsa al titolo sul cui esito il giudizio della critica è praticamente unanime: Hamilton campione con pieno merito, Rosberg sconfitto con altrettanto onore.