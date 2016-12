Hamilton, ora il rinnovo con la Mercedes: affare da oltre 100 mln

E adesso Lewis Hamilton passa a incassare. Non solo complimenti e gloria. Non c'era momento migliore, infatti, per centrare il secondo titolo di F1 della carriera. Perché l'anno prossimo scadrà il contratto con la Mercedes e ora l'inglese potrà calare un biglietto da visita pesante sul fronte rinnovo. Tanto che pare che il team tedesco sia pronto ad aprire i cordoni della borsa, sborsando qualcosa come 100 milioni di sterline, oltre 125 milioni di euro.

Mentre Rosberg ha un contratto sino a fine 2016, Hamilton potrebbe liberarsi al termine del prossimo campionato. Per questo la Mercedes pare intenzionata a non correre rischi, anche perché Lewis potrebbe essere attratto dalla sirene Ferrari, che dovrà sostituire Raikkonen, affiancando a Vettel per una coppa da sogno. Hamilton e la Mercedes hanno deciso di rinviare ogni discorso a dopo la fine del Mondiale, in modo da potersi concentrare solo sulla corsa al numero uno. Toto Wolff ha confermato che a breve le parti si incontreranno e si è detto fiducioso che verrà trovato un accordo. Per la gioia di Hamilton...