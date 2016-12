F1, il pagellone della stagione

LEWIS HAMILTON – VOTO 9

Nella stagione della dominante cromatica argento ha vinto il migliore tra i due piloti. Alla faccia del doppio punteggio da assegnare all’ultima gara, regola tarocca inventata per una disciplina allo sbando.

NICO ROSBERG – VOTO 8

Bravo perché ci ha creduto fino all’ultimo, nonostante il talento inferiore a disposizione nel guardaroba. Peccato solo per lo sgarbo di Spa (voto 4) , mossa che ha fatto emergere il suo lato oscuro e scatenato la rimonta rabbiosa di Lewis.

BERNIE ECCLESTONE – VOTO 4

Trent’anni fa, grazie alle sue intuizioni geniali, questo sport è arrivato nelle case di tutto il mondo. A 84 anni è giunto il momento di farsi da parte. Il suo approccio appartiene ormai al medio evo.

FERRARI – VOTO 4

Le teste sono cadute a ripetizione, nemmeno fossimo a Parigi alla fine del ‘700. Nonostante rivoluzioni e controrivoluzioni il futuro appare pessimo, soprattutto senza Fernando Alonso. Intanto siamo alle prese con una delle stagioni peggiori degli ultimi vent’anni.

KIMI RAIKKONEN – VOTO 5

Confuso e a modo suo felice. Confuso a centro gruppo e felice che nessuno se lo filasse nemmeno di striscio. Il bilancio è allarmante. I numeri raccontano infatti del peggior compagno di squadra che Alonso abbia mai avuto.

SEBASTIAN VETTEL – VOTO 6

Subisce di brutto il radicale cambio del regolamento. Ma a segnalare la fine dei giorni di festa è soprattutto Daniel Ricciardo (voto 8) che lo rivetta per gran parte della stagione. Ora gli tocca rilanciare la Ferrari. Auguri!

FERNANDO ALONSO – VOTO 8

Nonostante l’atto di divorzio pronto per essere consegnato al giudice, Nando si è sbattuto come sempre per tenere la rossa sulla linea di galleggiamento. 5 anni vissuti al limite in tutti i sensi, compresa la pazienza.

WILL STEVENS – VOTO 10

Immaginate uno che corre i 100 metri in 11 secondi e partecipa lo stesso alla finale dell’Olimpiade con Usain Bolt lì vicino. Lui c’è riuscito.

FORMULA 1 – VOTO 0

Solo in Formula 1 può accadere che Will Stevens possa correre nella puntata finale di un Campionato del Mondo.