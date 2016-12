Sebastian Vettel: "Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione in Ferrari"

Ragiona già come uomo del Cavallino, Sebastian Vettel: "In questo momento sono contento che sia finito il campionato. Non è stata certo la miglior stagione che ho fatto... e non vedo l'ora che inizia la prossima in Ferrari! Ci sono molte cose da fare e tanto da imparare. Non conosco il team, ma cercheremo di costruire qualcosa di buono. Vogliamo essere in grado di tornare competitivi, di vincere corse e campionati".