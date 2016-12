F1, Fernando Alonso: "E' mancata competitività. La Ferrari deve cercare stabilità"

Fernando Alonso è pronto per una nuova avventura: "C'è la tristezza di non essere mai più in rosso. Alla fine penso che tutti dobbiamo trovare nuove strade e sfide. Penso che è stato un anno complesso per noi, con mancanza di competitività, che è quello che siamo qui a fare tutte le domeniche... battere gli avversari! E' mancata un po' di gestione nella direzione del team. Mi mancheranno i tifosi e l'Italia, ma sarò sempre un tifoso Ferrari".