F1, Hamilton: "Questo titolo è meglio del 2008"

Sono passati sei anni dal primo titolo e forse per questo Lewis Hamilton non nasconde che questo è più bello. "Il 2008 è stato un momento importante, ma la sensazione di adesso la supera. Significa più del mio primo titolo, è come se fosse la prima volta", ha ammesso l'inglese. La gioia è enorme: "Mi mancano le parole. Devo ringraziare tutti, dai tifosi, alla famiglia e al team, che ha fatto un lavoro incredibile. Adesso prenderò un giorno per volta".

La gara è stata tutto sommato facile: "E' stata la partenza più bella che abbia mai fatto. A questo punto ho potuto affrontare la gara in modo diverso, potevo fare la mia corsa. La macchina è stata fantastica e ho potuto fare ciò che volevo", ha aggiunto. Poi i complimenti al grande rivale Rosberg: "Nico ha combattuto in modo incredibile, è stato grande. Ci siamo incontrati nel 1997 e ci siamo detti che sarebbe strato bello combattere con la stessa macchina. Mi spiace che non abbia potuto lottare sino alla fine. E' venuto a congratularsi ed è stato molto professionale. Mi tolgo il cappello davanti a lui, soprattutto in qualifica è stato incredibile". Dal canto suo, Nico Rosberg non ha puntato il dito contro la macchina. "Ci ho creduto sino alla fine, ho spinto perché io spingo sempre fino all'ultimo giro, è per questo che non ho voluto rientrare ai box. Complimenti a Lewis, ha fatto una grande stagione, è stato il migliore. Abbiamo fatto una lotta fantastica e si merita il titolo". Nessun rimpianto ma sguardo già al 2015: "Quest'anno sono cresciuto tantissimo. Sono fiero di essere stato in questa situazione, in questa lotta di altissimo livello. Penso già al prossimo anno: in qualifica sono il più veloce e questa è la base su cui costruire la prossima stagione. In gara, invece, mi manca ancora qualcosina".