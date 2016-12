F1: Hamilton-Rosberg, le combinazioni per il titolo

Oggi, ad Abu Dhabi, si assegnerà il titolo Mondiale 2014 di Formula 1. A giocarsi il trionfo sono i due piloti Mercedes, Lewis Hamilton e Nico Rosberg in rigoroso ordine di classifica. L'inglese comanda con 17 punti di vantaggio sul tedesco (334-317).

Nell'ultima gara, però, i punti assegnati saranno doppi come prevede lo "strano" regolamento. Quindi 50 per il primo, 36 per il secondo, 15 per il terzo e via dicendo. Questo significa che Hamilton è campione ovviamente con la vittoria ma anche col secondo posto alle spalle di Rosberg (che parte dalla pole) e con una quinta posizione col tedesco secondo; Rosberg invece per effettuare il sorpasso dovrebbe vincere ma sperare che il britannico arrivi almeno terzo mentre dovrebbe chiudere almeno quinto nel caso Hamilton fosse costretto al ritiro.

Le combinazioni

Hamilton campione se arriva:

- Primo o secondo

- Terzo, quarto o quinto con Rosberg secondo

- Sesto con Rosberg terzo

- Settimo o ottavo con Rosberg quarto

- Nono con Rosberg quinto

- Rosberg sesto o più indietro

Rosberg campione se arriva:

- Primo con Hamilton terzo

- Secondo con Hamilton sesto

- Terzo con Hamilton settimo

- Quarto con Hamilton nono

- Quinto con Hamilton decimo o più indietro