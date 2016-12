F1: Nico Rosberg centra l'ultima pole stagionale ad Abu Dhabi

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Le due monoposto angloaustriache sono state penalizzate perché i commissari hanno trovato la nuova ala anteriore troppo flessibile rispetto a quanto previsto dal regolamento. Nessun ricorso da parte della squadra: così Ricciardo e Vettel saranno costretti a partire dalle ultime caselle della griglia.

Q1 - E' un Hamilton scatenato, quello che si porta subito al comando della qualifica, con il tempo di 1:41.207. L'inglese precede di +0.101 il compagno di box, Rosberg. Alle loro spalle c'è ancora Massa, mentre Raikkonen è 10°, come già visto nelle ultime libere della mattinata. E' invece solo 12° Alonso, che però vede ancora Vettel negli specchietti. Fuori dai giochi invece Grosjean, Gutierrez, Maldonado, Kobayashi e Stevens.



Q2 - E' sempre Lewis, che resta al comando anche nello step intermedio, abbassando il giro veloce fino a 1:40.920. A "mordere" l'alettone Mercedes ecco ancora la Williams, che migliora e raddoppia con Massa e Bottas, e beffa Rosberg solo 4°. Resistono nelle prime posizioni anche Ricciardo e Button, che si prendono la soddisfazione di tenere dietro Alonso, 7°. Lo spagnolo precede poi Kvyat e Vettel. Resta in gioco anche Raikkonen, che chiude la top ten. Mentre "out", Magnussen, Vergne, Perez, Hulkenberg e Sutil.



Q3 - Si accendono i riflettori, mentre tramonta il sole sul tracciato di Yas Marina. Nello splendido scenario portuale, le prime monoposto a lanciarsi sono la Red Bull di Vettel e le Williams. Seb è lento e Massa ne approfitta, per portarsi al comando, seguito dal compagno di box. La zampata arriva, però, da Rosberg: 1:40.697 il tempo che gli vale la testa della classifica. Spinge al limite anche Hamilton, che questa volta resta in seconda piazza, a 3 decimi dal rivale diretto. L'inglese infatti esagera, esce troppo largo, oltre il cordolo, mostrando ancora qualche imprecisione di troppo. Intanto Alonso si accontenta dell'ottava piazza. Cambi gomme per tutti e via per l'ultimo run. Ultimi minuti e si migliora Bottas, che risale al terzo tempo. Ma è Rosberg che mostra gli artigli e lima altri 2 decimi, stampando il best lap in 1:40.480. Invano quindi l'impegno di Hamilton, che chiude il suo ultimo tentativo al secondo posto. Dietro quindi Bottas precede Massa, e Ricciardo chiude davanti a Vettel. Male invece le Ferrari, con Raikkonen che precede Alonso, dopo un errore dello spagnolo all'ultimo giro.