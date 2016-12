F1, Abu Dhabi: Nico Rosberg domina le ultime libere

La sfida psicologica nel box Mercedes inizia a farsi sentire. Lo si capisce dalle imprecisioni che Hamilton mette in pista, guidando aggressivo oltre misura. Nervoso l'inglese, più sorridente e agguerrito il tedesco. Quel Rosberg che intanto si piazza davanti a tutti, sognando una zampata che non sembra impossibile... Intanto è Massa che si accoda alla prima fila virtuale, risvegliato da quel GP del Brasile che sembra avergli dato una marcia in più sul fronte motivazionale. Certo il gap tra le Mercedes e la Williams è importante, ma Felipe si "accontenta" di rifilare oltre 2 decimi agli illustri inseguitori. Ovvero ad Alonso e Vettel, separati da 26 millesimi. Segno che i destini dei due drivers continuano ad incrociarsi. Detto che gli altri non sono affatto lontani. Button paga 1 decimo da chi lo precede, con 5 millesimi su Ricciardo che lo tiene nel mirino. Allo stesso modo Bottas e Kvyat sono raccolti in 35 millesimi. Mentre continuano le difficoltà per Raikkonen, che prende +1"6 dalla vetta. Con lo spauracchio dell'altra McLaren di Magnussen in scia, pronto a mordere l'alettone della Rossa. Quanto basta per alzare al massimo l'attesa per l'ultima qualifica della stagione.