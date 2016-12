Ferrari, Alonso: "Una giornata a metà"

Un guasto ha condizionato le prove libere di Fernando Alonso: "E' stato un vero peccato perdere la possibilità di disputare il secondo turno di prove libere, qui a Yas Marina l'unica vera occasione di farsi un’idea di come andrà il fine settimana". Lo spagnolo della Ferrari spiega: "Al mio secondo giro la monoposto si è spenta all’improvviso e nonostante i commissari abbiano fatto il possibile per riconsegnarla ai box in tempo utile per riportarla in pista, l'intervento dei meccanici ha richiesto più tempo del previsto".

Un peccato perché la mattina era andata bene: "Nella prima sessione eravamo riusciti a completare tutto il lavoro in programma e la vettura si era comportata secondo le aspettative, ma le temperature – molto più alte rispetto a quelle attese sia per le qualifiche che per la gara – rendono i dati raccolti poco rappresentativi". Ora il weekend è in salita: "Per lo stesso motivo domani anche la terza sessione di prove libere non sarà molto rilevante e questo vuol dire che il primo giro in condizione di qualifica e gara, al pomeriggio con il buio, sarà quello della Q1. Certamente non saremo molto preparati, ma cercheremo ugualmente di tirare fuori il massimo come sempre".