Hamilton, la storia del campione

Più che la differenza di "peso specifico" tra i due avversari, a tenere aperta la sfida fino all'ultima pagina del Mondiale (oltre all'anomalia del doppio punteggio di Yas Marina) sono stati fattori esterni e la sostanziale differenza di personalità tra i due, con tutte le implicazioni del caso. Il sale della sfida lo ha rappresentato da una parte l'affidabilità tutt'altro che perfetta della Mercedes (con intoppi che hanno colpito Hamilton un po' più di Rosberg), dall'altra un paio di episodi controversi: il "lungo" di Nico nella discesa del Mirabeu in qualifica nella "sua" Montecarlo e naturalmente il contatto tra le Mercedes nei primi chilometri del Gran premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Hamilton ha trovato in Rosberg un avversario inaspettatamente sottile, insospettabilmente scaltro, dotato di una "cattiveria" agonistica affinata negli anni e sublimata dalla qualità dell'avversario. "Numeri" dei quali Lewis non è certamente sprovvisto, ma che probabilmente non si aspettava nell'avversario e contro le quali la sua classe cristallina ha potuto ben poco, appunto in quel paio di occasioni. Alla fine però il titolo piloti si è infilato nella Mercedes "giusta", la numero quarantaquattro, ed ha premiato il pilota venuto dal "nulla" di Stevenage. Il ragazzo capace di debuttare, sette anni fa, salendo sul podio al Gran Premio d'esordio (Australia 2007), di non scenderne mai per i primi nove, di centrare la prima vittoria al suo sesto Gran Premio (Canada). E soprattutto il pilota che può ora affiancare il titolo 2014 a quello messo a segno sei anni fa nel drammatico finale del Gran Premio del Brasile del 2008. Un bis che "stacca" Hamilton dai campioni del mondo singoli e che lo mette sullo stesso piano di Alonso, Hakkinen e Fittipaldi. Di Alberto Ascari e soprattutto dei connazionali Jim Clark e Graham Hill. Oggi il casco di Lewis non è più "giallo Senna" come quello degli esordi, ma sotto i riflettori di Abu Dhabi qualche lampo di quel magico colore lo ha restituito: l'eredità di Ayrton e dei grandi campioni del passato.