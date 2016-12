Vettel si traveste da autista pazzo

Forse per non essere da meno rispetto al suo futuro compagno di team alla Ferrari, Kimi Raikkonen, anche Sebastian Vettel si è travestito da "autista pazzo". Lo ha fatto con barba e capelli lunghi, facendo provare a un'ignara signora e potenziale cliente, il brivido della velocità. A giudicare dall'esito, alla sfortunata passeggera non deve essere piaciuto molto...