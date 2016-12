Formula 1, Vettel: "Scelta difficile, ma sono molto motivato"

"La mia non è stata una decisione semplice. Ho corso tutta la vita con la Red Bull , dal Junior Team alla Red Bull Racing e non pensavo di raggiungere certi successo, ma a un certo punto senti di dover intraprendere una nuova sfida, qualcosa di diverso". Sebastian Vettel parla così del suo passaggio alla Ferrari nella conferenza stampa Fia alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione. "Sono molto emozionato e molto motivato", dice.

E ancora: "Voglio mettere tutto il mio cuore e le mie capacità per cercare di raggiungere il successo con la Ferrari - continua -. Quando ero un ragazzino,sulla Rossa era il mio più grande idolo e adesso per me è un enorme onore avere la possibilità di guidare una Ferrari. Ho già avuto un piccolo assaggio di quello che è lo spirito Ferrari quando ho conquistato la prima vittoria a Monza nel 2008, con un motore della Casa del Cavallino Rampante. La scuderia ha una grande tradizione in questo sport e sono estremamente motivato ad aiutare la squadra a tornare al vertice. Darò il cuore e l’anima per far sì che questo accada".

Infine la frase che tutti si aspettavano: "Arrivare alla Ferrari per me è un sogno che si avvera".