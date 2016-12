F1, Alonso: "Avevo pensato di lasciare la Ferrari già l'anno scorso"

"Durante la pausa estiva ho deciso di parlare con il presidente Montezemolo per andarmene. Con lui avevamo deciso che se non saremmo stati competitivi nel 2014, avrei potuto prendere in considerazione delle alternative. Potevano dirmi di no, ma hanno compreso che era la decisione migliore per entrambi. Adesso finisce la mia carriera da pilota Ferrari, ma da lunedì sarò un tifoso della Ferrari", ha aggiunto. Sul suo futuro: "A settembre non avevo altre opportunità, ho preso solo la decisione di lasciare la Ferrari. Poi ho esaminato alcune possibilità e sono contento e fiducioso per quello che farò". Il bilancio di Alonso per i suoi cinque anni a Maranello, comunque, è positivo. "E' stata un'esperienza fantastica, sono cresciuto come pilota e come persona. Sono un privilegiato per quello che ho ottenuto e ho vissuto. Il gruppo è stato sensazionale, ho imparato tante cose, in tutti gli aspetti", ha ricordato l'asturiano. Ad Abu Dhabi Fernando correrà con un casco particolare . "Da una parte c'è l'immagine di un pit-stop di quest'anno, dall'altra la bandiera italiana con la firma di tutti i componenti della squadra. Volevo portarli con me in questa mia ultima gara, perché sono stati parte di un'esperienza fantastica. Purtroppo ne manca qualcuno, ma sono comunque contento e fiero", ha spiegato. Infine, ha chi gli ha chiesto se vorrebbe avere Jenson Button (che era al suo fianco in conferenza stampa), come suo compagno di squadra, Alonso ha risposto giocando in difesa: "Non so dove correrò l'anno prossimo, vedremo..."